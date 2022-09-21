AB ve İngiltere’den Putin’in seferberlik kararına tepki

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İngiltere Başbakanı Liz Truss, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bir araya geldi.

Görüşmeden sonra yapılan ortak açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleri güçlü şekilde kınandı.

İki lider, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanını, "Rusya'nın işgalinin başarısızlığı" olarak nitelendirdi.

"Bu zayıflık ifadesidir" denilen ortak açıklamada, Ukrayna'ya desteğin sonuna kadar süreceği vurgulandı.

Görüşmede ayrıca enerji, gıda güvenliği, Kuzey İrlanda protokolünü de içeren AB-İngiltere ilişkilerinin ele alındığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah kısmi seferberlik ilan ederek 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını açıklamıştı.

“PUTİN TEHLİKELİ BİR NÜKLEER KUMAR OYNUYOR”

Ayrıca Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, askeri seferberlik ilanının yanı sıra, Ukrayna'nın dört bölgesinde planlanan Rusya'ya katılma referandumlarının Putin'in "barışa ilgi duymadığını" gösterdiğini söyledi.

Stano bu adımları aynı zamanda Ukrayna'daki savaşın gidişatı ile ilgili Rusya'nın "çaresizlik" belirtileri olarak değerlendirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı için New York'ta olan AB Konseyi Başkanı Charles Michel de sosyal medya hesabında "AB'nin Ukrayna'ya kararlı desteği devam edecek" diye yazdı.

İngiltere Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada da Rusya'nın yedek askerlerini harekete geçirme kararının, Ukrayna'nın işgalinin başarısız olduğunun "açıktan kabulü" değerlendirmesine yer verildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Putin'in seferberlikle ilgili son hamlesini kınadı ve "çaresizlik eylemi" olarak niteledi.

New York'ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Scholz, Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna topraklarında yapılması planlanan ve Rusya'ya katılmanın oylanacağı referandumlar için "düzmece" ifadesini kullandı.

ZELENSKIY: PUTIN, ZATEN KISMİ SEFERBERLİĞİ ÇOKTAN GERÇEKLEŞTİRDİ

Öte yandan Bild gazetesinin televizyon yayınına çıkan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seferberlik ilan etmesini değerlendirdi.

Putin'in konuşmasını görmediğini belirten Zelenskiy, "İhtiyacım olan tüm bilgiye sahibim. Konuşma, benim için yeni bir şey değildi. Putin, zaten kısmi seferberliği çoktan gerçekleştirdi. İstihbarat servislerimiz ve müttefiklerimiz bunu zaten söylediler. Geçen ay boyunca seferberliği o yürüttü" ifadesini kullandı.

Zelenskiy, kısmi seferberliğin Rusya'nın subayları ve diğer askeri personelle sorunları olduğunu gösterdiğini anlatarak, “Askeri öğrencileri ve savaşamayacak olanları harekete geçirdiklerini zaten biliyoruz. Bu öğrenciler, eğitimlerini bile bitiremedi. Bu insanlar savaşamaz, buraya geldiler ve öldüler” diye konuştu.

"Putin, Ukrayna'yı kanda boğmak istiyor, aynı zamanda kendi askerlerinin kanında da boğmak istiyor" diyen Zelenskiy, Putin'in milyonluk bir orduya ihtiyacı olduğunu çünkü Ukrayna'ya gelenlerin büyük bir bölümünün kaçtığını gördüğünü savundu.

Zelenskiy, planlarına göre adım atmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Eminim topraklarımızı özgürleştireceğiz. Devletlerin yüzde 90'ı sözde referandumları tanımayacak" dedi.

BIDEN'DAN PUTIN'E: KİMSE RUSYA’YI TEHDİT ETMİYOR

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda konuşan ABD Başkanı Joe Biden, kimsenin Rusya'yı tehdit etmediğini söyledi.

Rusya'ya karşı durmaya devam edeceklerinin altını çizen Biden, "ABD de bu savaşın bitmesini istiyor, tabii kendi kabul edeceğimiz şartlarda" sözlerini sarf etti.

İran'ın nükleer silah sahibi olmaması için elinden geleni yapacağının altını çizen Biden, "Çin, herhangi bir şeffaflık olmaksızın daha önce görülmemiş ve endişe verici düzeyde nükleer silahlanmaya gitti" ifadesini kullandı.

Biden, “Bu savaş Ukrayna'nın varoluş hakkını ortadan kaldırmak için. Kim olursanız olun, bu sizin kanınızı dondurmalı” diyerek, şunları kaydetti:

“ABD, Ukrayna'ya muazzam bir yardım sağladı. 25 milyar dolardan fazla bir destek söz konusu. Bugün 40'tan fazla ülke, Ukrayna kendini savunabilsin diye milyarlarca dolar katkıda bulundu. Başka bir ülkenin toprağını işgal etmenin mazereti olamaz. ABD bu savaşın adil bir şekilde bitmesini istiyor. Bir ülkenin toprağını güçle alamazsınız, bu hepimizin ortaklaştığı bir şart. ABD de bu savaşın bitmesini istiyor, tabii kendi kabul edeceğimiz şartlarda.”