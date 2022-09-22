Kılıçdaroğlu’ndan ‘6’lı masada kriz yok’ mesajı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin gelişmelerle ilgili Cumhuriyet gazetesinin sorularını yanıtladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şangay İşbirliği Örgütü’ne tam üyelik açıklamasına değinen Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:

“Dış politika milli olmak zorundadır. Kişiselleştiremezsiniz. Bir kişinin talebi ve beklentileri üzerinden dış politika oluşturamazsınız. Dış politika oluştururken iktidar ve muhalefet birlikte hareket etmeli. Dış politika, iç politikaya benzemez. Aynı zamanda dış politikanın bürokraside de aktörleri farklıdır. Büyükelçilerdir bunlar, dış politika konusunda yorum yapan uzmanlar var. Erdoğan, devlet yönetimini kişiselleştirdiği için düşündüğü bir şeyi, nasıl sonuçlar çıkaracağını hesap etmeden rahatlıkla dile getirebiliyor. Ne yapacağını bilmiyor ve etrafında bunu söyleyecek kişi de kalmadı. Aslında Dışişleri Bakanlığı devre dışı bırakılmasa böyle bir konuşma yapacağı kanısında değilim.”

“ÖNEMLİ OLAN GENEL BAŞKANLARIN GÖRÜŞLERİDİR”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ve diğer partililerin açıklamalarına ilişkin bir soruya da yanıt veren CHP lideri, “Sayın Akşener’le görüşüyoruz zaten. Zaman zaman tartışmalar olur, bu siyasetin doğasında vardır. O tartışmalarda bizim açımızdan önemli olan genel başkanların söyledikleridir. Genel başkan yardımcıları düşüncelerini ifade edebilir. Önemli olan genel başkanların görüşleridir. Genel başkan dışındaki parti yetkililerinin açıklamalarını dinleriz, saygı duyarız ama bunu altılı masada kriz olarak düşünmeyiz. Hiçbir lider de düşünmüyor benim gördüğüm” dedi.

MASADA KRİZ VAR MI?

Kılıçdaroğlu, 6’lı masada kriz olup olmadığı konusunda ise şunları belirtti:

“Kriz yaşamadık, hiç böyle bir şey olmadı. Olsa zaten meydana çıkar. Geçen İstanbul’daydım Sabah gazetesi bir tweet atmış. ‘Ali Babacan’la Kılıçdaroğlu gizlice görüştü’. Ne gizlisi? Görüşürüz zaten. Ki benden sonra Sayın Babacan diğer liderlerle de görüştü. Ben İstanbul’da uzun süre kalacaktım, o yüzden ilk benimle görüştü. Sanki çok özel bir görüşme de gizliyoruz. Aklın alacağı şey değil. Altı lider bir aradayız ve her zaman görüşüyoruz.”

Kılıçdaroğlu, başörtüsü konusu için de “Başörtüsünde asla sorun yaşanmaz. Hiç endişe etmesinler. Böyle bir sorun ne bizim önümüze ne halkın önüne gelir” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri, “6’lı masada kriz var” tartışmalarına neden olmuştu.

Tekin, katıldığı bir canlı yayında "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna, "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" diye yanıt vermişti.