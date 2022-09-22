Suudi’den İran’a: Körfez’in iç işlerine karışma

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Şarkul Avsat’ın haberine göre, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah Al Şeyh, Umman Sultanlığı'nın başkenti Maskat'ın ev sahipliğinde Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin Şura, Temsilciler, Ulusal ve Ulus Konseyleri başkanlarının on altıncı olağan toplantısının açılışında konuştu.

Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah Al Şeyh, ülkesinin halkıyla, dini ve kültürel bağlarıyla komşu bir ülke olarak İran'ı, uluslararası meşruiyet ve başka ülkelerin iç işlerine karışmama ilkelerine bağlı kalarak bölge ülkeleriyle işbirliği yapmaya çağırdığını belirterek, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) ile iş birliği yapmak ve bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirmeye davet etti.

İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) büyük Tunb, Küçük Tunb ve Abu Musa adalarını işgal etmeye devam etmesini reddettiğini vurgulayan Al Şeyh, İran'ın BAE'nin sorunu doğrudan müzakereler yoluyla çözme veya Uluslararası Adalet Divanı'na başvurma çabalarına yanıt verme çağrısını vurguladı.

Abdullah Al Şeyh, Suudi Arabistan’ın Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın önderliğinde bölgenin çatışma ve anlaşmazlıklardan uzak olmasını ve başta Filistin davası olmak üzere tüm sorunların çözülmesini gerektirdiğini vurgulayarak, Filistin halkına verilen desteği ve başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları içinde bağımsız Filistin devletini kurma haklarını yineledi.

Al Şeyh, bölgenin geleceğinin, güvenlik, istikrar ve refahın sağlanmasına öncelik veren, bölge ülkeleri arasında karşılıklı saygıya dayanan, ortak kültürel ve sosyal bağları güçlendiren ve kapsamlı ekonomik kalkınmaya yönelik güvenlik ve siyasi zorluklarla mücadele eden bir vizyonun benimsenmesi gerektiğini kaydetti.

Suudi Arabistan'ın Yemen'de Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen ateşkesin başarısı ve Husi milislerin uluslararası toplumu sömürerek koalisyonun barışa olan düşkünlüğünü reddettiğine değinen Başkan, ülkesinin BM Yemen Özel Temsilcisi Hand Grundberg’in Suudi Arabistan ve BM tarafından ateşkese bağlılığı teşvik etme çabalarını övdü.

Umman Sultanlığı Şura Konseyi Başkanı Şeyh Halid bin Hilal el Mevali, konferansın açılış oturumunda yaptığı konuşmada on beşinci olağan toplantıya başkanlık eden Suudi Arabistan Şura Konseyi Başkanı'na verimli çabalar ve elde edilen olumlu sonuçlar için teşekkür etti.

Mevali, bu toplantının bölgenin yaşadığı durumlar ve zorluklarla ilgili görüş ve deneyim alışverişi konusunda çeşitli Körfez yasama konseyleri arasındaki çalışma süresini desteklediğini söyledi. Mevali açıklamasında, Körfez ülkelerinin iyilik ve refahı için daha fazla ortak eylem gerçekleştirmeyi beklediklerini dile getirdi.