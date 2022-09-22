Doğu Kürdistan’daki protestolarda can kaybı artıyor

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İran’ın başkenti Tahran’da Jina Emini’nin polis tarafından gözaltına alınmasının ardından gördüğü işkence sonucu yaşamını yitirmesiyle Rojhilat ve İran'ın birçok kentinde başlayan protestolar devam ediyor.

Doğu Kürdistan’da İran güçlerinin açtığı ateş sonucu 3 kişi daha yaşamını yitirdi.

Şino kentinde dün yaşanan protestolarda şiddet oranında artış görülürken, Emin Marufi (16) ve Sadreddin Letan (27) İran güçlerinin doğrudan ateş açması sonucu yaşamını yitirdi.

Urmiye’nin Balo köyünde ise güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 3 kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Daniş Rehnema’nın (25) yaşamını yitirdiği bildirildi.

Öte yandan dün, İran'ın çoğu vilayetinde halk, Doğu Kürdistan halkını desteklemek için sloganlar atarak sokaklara döküldü.

Urmiye'deki Azerilerin ‘Azerbaycan ayakta, Kürdistan'ın yanında’ sloganıyla gösteri düzenlediği belirtildi.

Önceki gün Rojhilat’ın Urmiye, Mahabad ve Piranşar kentlerinde devam eden protestolarda 3 kişinin daha İran güçlerinin doğrudan açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği bildirilmişti.

13 Eylül’de Tahran’da “usule uygun başörtüsü takmadığı” gerekçesiyle gözaltına alınan Seqiz nüfusuna kayıtlı Jina Emini, Tahran’da polis tarafından gördüğü işkenceyle komaya girmiş, hastanede yaşam savaşını kaybetmişti. Polis, Emini’nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıklamasında bulunmuş, Emini’nin ailesi bu iddiayı reddetmişti.

Jina Emini’nin ölümünden sonra protestolar başlamıştı.