Yaşam

İşte Avrupa’nın ‘En yaşanılabilir’ kentleri!

Avrupa'da değerlendirmeye alınan 38 şehir içinde en yaşanılabilir kent 99,1 puanla Viyana oldu.
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Avusturya'nın başkenti Viyana
Avusturya'nın başkenti Viyana
avrupa Avusturya Viyana İstanbul Kopenhag Zürih Frankfurt Cenova

HABER MERKEZİ

İngiltere merkezli Economist yayın grubunun araştırma birimi Economist Intelligence Unit'in (EIU) “Yaşanabilir Şehirler 2022” raporuna göre, Avrupa'da yaşam uygunluğu bakımından 38 şehir incelendi.

Buna göre, Avrupa'da değerlendirmeye alınan 38 şehir içinde en yaşanılabilir kent Viyana 99,1 puanla olurken, İstanbul 57,7 puanla bu listenin sonuncusu oldu.

Sosyal ve kültürel hayat, eğlence, sağlık hizmetleri, suç oranları, geçim şartları, siyasi istikrar ve altyapı gibi çeşitli faktörlere göre hazırlanan listede bu yıl savaş nedeniyle Ukrayna'dan değerlendirme alınmadı.

Rusya'nın başkenti Moskova ile tarihi şehri St. Petersburg bir önceki yıla göre puan kaybetti ancak yine de listede yer aldı. Moskova 71,4 puan alırken, St. Petersburg ise 68,2 puan aldı.

Rapora göre ilk 5’te yer alan şehirler:

1- Viyana (Avusturya): 99,1

2- Kopenhag (Danimarka): 98

3- Zürih (İsviçre): 96,3

4- Cenova (İtalya): 95,9

5- Frankfurt (Almanya): 95,7

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