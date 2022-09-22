Rojava’dan uyarı: Kolera yayılıyor

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Rojava'daki Sağlık Komitesi Eş Başkanı Dr. Mustafa Ciwan, düzenlediği basın toplantısında kolera salgınındaki gelişmelere ilişkin konuştu.

Dr. Ciwan, 5 Eylül’den bugüne kadar 16 kişinin koleradan hayatını kaybettiğini söyledi.

Buna göre Deyr ez-Zor’da 10, Rakka ile Şehba ve Cizire bölgelerinde ikişer kişi yaşamını yitirdi.

Ayrıca 5 Eylül’den itibaren 2 bin 867 kişide kolera tespit edildi.

Suriye iç savaşının başlamasının ardından sağlık sektörünün çok olumsuz gelişmelerle karşılaştığını ve bunun da Rojava dahil olmak üzere Suriye’nin genelinde çeşitli hastalıklar ortaya çıkardığını belirten Ciwan, vatandaşların sağlığının bundan doğrudan etkilendiğini vurguladı.

Dr. Mustafa Ciwan, Fırat Nehri’ndeki suyun azalmasının da çeşitli hastalıkları beraberinde getirdiğini kaydetti.

Türkiye’nin Fırat Nehri’nin suyunu tuttuğunu ve bu nedenle su seviyesinde azalma olduğunu belirten Ciwan, “Uluslararası toplum, Fırat Nehri’ne müdahalesinden vazgeçmesi için Türkiye’ye baskı yapmalı” dedi.

Haseke’de içme suyunun azalmasının büyük bir krize neden olduğunu söyleyen Ciwan, “Şehre ulaşan suyun çoğunluğu Fırat Nehri yakınlarındaki bölgelerden, klorsuz tankerlerle geliyor. Bu da kolera hastalığının kentte yayılmasına neden oluyor. Dolayısıyla ciddi bir tehdit oluşturuyor” şeklinde konuştu.

Diğer yandan Dünya Sağlık Örgütü (WHO), uluslararası toplum ve bölgede çalışan tüm sağlık kuruluşlarına seslenen Sağlık Komitesi Eş Başkanı Dr. Mustafa Ciwan, suyun temizlenmesi ve gerekli yardımların yapılması gerektiğini kaydetti.

WHO, koleranın Suriye genelinde yayılması konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Suriye Sağlık Bakanı Dr. Hasan el-Habaş, Birleşmiş Milletler ve Suriye'de çalışan sivil toplum sağlık kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı görüşmede, koleranın yayılmasının kontrol altına alındığını söylemişti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise durumun tersi olduğunu açıklamıştı.