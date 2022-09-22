Doğu Kürdistan’da kanlı bilanço: 22 ölü, 733 yaralı

ERBİL (K24)

Jina Emini (22) isimli Kürt kadının Tahran’da polis tarafından “başörtüsünü uygun takmadığı” gerekçesiyle gözaltına alınması ve işkence sonucu hayatını kaybetmesi üzerine İran ve Doğu Kürdistan’ın birçok kentinde başlayan gösteriler yayılıyor.

Doğu Kürdistan’da 19 Eylül’de genel greve gidilmesi çağrısı sonrası 24 kentte greve gidildi, esnaf kepenk kapattı. Aynı günün akşamında 13 kentte gösteriler başladı, İran güvenlik güçlerinin göstericilere karşı güç kullanmasıyla protestolar şiddet olaylarına dönüştü.

Sonraki gün devam eden gösterilerde İran güçleri halka gerçek mermilerle ateş açtı. Sivil toplum örgütleri ve aktivistlerin çağrıları üzerine gösteriler sürüyor.

Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana en az 22 kişinin hayatını kaybettiği, 15’inin kimliğinin netleştiği açıklandı. Bu süre zarfında 733 kişi de İran güçlerinin müdahalesinde yaralandı.

Şimdiye kadar yaklaşık 6 bin kişi de gözaltına alındı.

Jina Emini’nin ölümü hem Kürdistan’da hem de dünyada büyük tepkiyle karşılandı. Avrupa Birliği, ABD ve Birleşmiş Milletler İran’a sert tepki gösterdi.