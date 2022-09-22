‘Devrimci Gençlik’ Halep’te 15 yaşındaki kızı kaçırdı

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Rojava’daki Özerk Yönetim’e bağlı Devrimci Gençlik isimli grup Halep’in Şeyh Maksud Mahallesinden 15 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırdı.

K24’ün edindiği bilgiye göre, 15 yaşındaki Berivan Abdulhamid Muhammed 21 Temmuz’da “Devrimci Gençlik” isimli grup tarafından kaçırılarak, askeri bir üsse götürüldü.

2007’de dünyaya gelen Berivan’ın aslen Afrinli olduğu ve ailesiyle Şeyh Maksud Mahallesine göç ettiği öğrenildi.

Genç kızın, söz konusu mahalledeki bir terzi dükkanının önünden kaçırıldığı bildirildi.

Kürt mahalleleri olarak bilinen Halep’teki Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde 200 bin civarında Kürt yaşıyor.

Afrin’in TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından ele geçirilmesinin ardından çok sayıda Afrinli de Halep’in bu mahallelerine göç etti.

Her iki mahallede de Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrolünde bulunuyor.

DSG’nin 2019’da Birleşmiş Milletler ile (BM) çocukların silah altına alınmasının sona ermesine dair bir anlaşma imzalamasına rağmen, çocuk kaçırma eylemleri devam ediyor.

Öte yandan çocuğu kaçırılan aile, DSG’den çocuğunu serbest bırakmasını istiyor.