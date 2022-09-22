Diyarbakır Barosu’ndan mahkemenin Davutoğlu kararına tepki

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 28 Kasım 2015’te Dört Ayaklı Minare önünde açıklama yaptığı sırada öldürülen dönemin Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi davasına bakan Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun tanık olarak dinlenmesi kararından vazgeçti.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Diyarbakır Barosu, “Tahir Elçi soruşturması, katledildiği andan itibaren isteksiz ve etkisiz bir şekilde yürütülmüştür” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, “Bilindiği üzere tam 4 yıl 6 ay sonra bu isteksiz sürecin ürünü olarak manipüle edici ve vasat bir iddianameyle Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştır” denilerek, şu ifadeler kullanıldı:

“Soruşturma sürecindeki isteksizlik kovuşturmanın hemen başında daha ilk duruşmada katılan tarafların bütün taleplerimizin reddedilmesiyle kendisini göstermiştir. Israrcı olduğumuz ve daha önce reddedilen bir kısım taleplerimiz zamanla kabul görmüş ise de mahkeme heyetinin davanın ağırlığıyla örtüşmeyen uygulama ve kararlarındaki ısrarı da devam etmiştir.”

Diyarbakır Barosu’nun açıklamasında şöyle denildi:

“Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, duruşmadan üç aydan fazla bir zamandan sonra Diyarbakır 10 Ağır Ceza Mahkemesine 19.09.2022 tarihinde yazılı talepte bulunarak; ‘Ahmet Davutoğlu'nun yargılamaya konu olay hakkında görgüye dayalı bilgi sahibi olmadığı, bu itibarla tanık olarak dinlenilmesinin dosyaya hukukî anlamda herhangi bir katkısının olmayacağı ve esasa etki etmeyeceğinden cihetle,’ Ahmet Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenilmesi yönündeki ara karardan sarfınazar edilmesini talep etmiştir.”

“MAHKEME HEYETİ MADDİ GERÇEĞİN AÇIĞA ÇIKMASI YÖNÜNDE ÇABA İÇERİSİNDE DEĞİL”

Açıklamada, “Tahir Elçi davasının geldiği aşama itibariyle, mahkeme heyetinin maddi gerçeğin açığa çıkması yönünde bir çaba içerisinde olmadığı, davanın üzerinin kapatılması girişimlerine ve yönlendirmelerin etkisinde olduğu bizler açısından artık tartışmasız bir konu ve sonuçtur. Baro Başkanlığı ve meslek yaşamı boyunca insan hakları ve hukukun üstünlüğü için mücadele veren ve son sözleri barış olan Av. Tahir Elçi’nin dava dosyasındaki bu ciddiyetsiz tavrı asla kabul etmiyoruz” denildi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK

Öte yandan şu bilgi paylaşıldı:

“Diyarbakır Barosu ve Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı olarak Türkiye Barolar Birliği ve 81 Baronun Başkan ve Yöneticilerini ve tabii ki savunmanın bağımsız temsilcileri olan tüm avukatları bu hukuksuzluklara karşı durmak, Tahir Elçi’ye adalet demek için 27.09.2022 tarihinde saat 14.00’te cübbeleriyle Diyarbakır Adliyesinin önünde yapılacak basın açıklamasına katılımaysa davet ediyoruz.”