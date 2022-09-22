Kültür-Sanat

Kürt ressam Lübnan’daki uluslararası sergiye 2 eseriyle katıldı

Ressam Aryan Latif, Lübnan’da UNESCO Palas Salonu'nda 18 Eylül’de açılan serginin üç gün sürdüğünü söyledi.
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kürdistan Aryan Latif Lübnan Resim sergisi

SÜLEYMANİYE (K24)

Lübnan'da 100 resim sanatçısının katılımıyla açılan uluslararası sergiye, Kürt resim sanatçısı Aryan Latif de 2 tablosuyla katıldı.

K24’e konuşan ressam Aryan Latif, Lübnan’da UNESCO Palas Salonu'nda 18 Eylül’de açılan serginin üç gün sürdüğünü söyledi.

Sergiye dünyanın dört bir yanından 100 sanatçının katıldığını kaydeden Latif, kendisinin de bir Kürt ressam olarak 2 tablo ile katıldığını belirtti.

Serginin çoğu Avrupa ülkesinde şubeleri bulunan üç uluslararası kuruluş tarafından desteklendiğini aktaran Latif, söz konusu kuruluşların her yıl bir dizi sanatsal etkinlik düzenlediğini ve sanatçıları kendilerinin seçip davet ettiğini ifade etti.

Süleymaniye’de yaşayan ressam Arin Latif, 2014 yılında başladığı sanat kariyerinde, aralarında Türkiye, Yunanistan, Güney Kore ve Lübnan’ın da bulunduğu ülkelerde 17 ortak sergiye, 5 uluslararası sergiye katıldı.

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