Ukraynalı yetkili: Referandum kararını sadece Kuzey Kore ve Nikaragua tanıdı

CENEVRE (K24)

K24’e konuşan Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler Daimi Büyükelçisi Sergiy Kyslytsya, Rusya’nın saldırısı altındaki bölgelerde alınan referandum kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna’daki durumu İkinci Dünya Savaşı’nda yaşananlara benzeten Kyslytsya, “Rusya, dünyadaki bu kötü durumdan sorumludur. Dolayısıyla buna son vermek uluslararası toplumun görevidir” dedi.

Öte yandan Kyslytsya, “Ukrayna’ya karşı sürdürülen savaş, Rus ordusunun yenilgisiyle değil, ülkemize yönelik bu saldırıya yol açan nedenlerin ortadan kaldırılmasıyla sona erecek” ifadelerini kullandı.

Rus saldırılarına karşı ülkesini destekleyen ülkelere teşekkür eden Kyslytsya, yaptırımların devam etmesi ve Moskova’nın Ukrayna’ya verdiği zararı tazmin etmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya’nın saldırısı altındaki bölgelerden Donetsk ve Luhansk'ta alınan referandum kararlarının yasa dışı olduğunu ve bunun Rusya’nın çaresizliğinin bir işareti olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Ukraynalı yetkili, şunları dile getirdi:

“Rusya savaş alanında yenildi ve yasadışı bir referandum yapmak istiyor. Bu referandum Kuzey Kore ve Nikaragua hariç olacak hiçbir ülkede tanınmamaktadır.”

Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ta, Rusya'ya katılım için 23-27 Eylül tarihleri arasında referandum yapılacağı bildirilmişti.