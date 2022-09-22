Politika

Iğdır'dan 483 göçmen daha ülkelerine gönderildi

Yasa dışı yollarla Iğdır'a giriş yapan Afganistan uyruklu 483 göçmen Iğdır’dan uçak ile ülkelerine gönderilirken, kentten bu yıl gönderilen yabancı sayısı 4 bin 397 kişiye ulaştı.
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kürdistan Iğdır Afgan göçmenler sınır dışı

HABER MERKEZİ

Ülkelerinden kaçarak Türkiye sınırına gelen Afganların sayısı her geçen gün artıyor.

Göçmen kaçakçıları aracılığıyla sınıra getirilen Afganlar Van'ın yanı sıra Iğdır üzerinden de Türkiye'ye giriş yapmaya çalışıyor. Iğdır gönderme merkezinde toplanan 483 göçmen 2 farklı charter seferiyle ülkelerine gönderildi.

IĞDIR'DAN GÖNDERİLEN YABANCI SAYISI 4 BİN 397'YE ULAŞTI

Göçmenler otobüslere bindirilerek Iğdır İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelleri koordinesinde ve Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sağlık kontrollerinin ardından Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’na getirildi. Buradaki pasaport ve güvenlik işlemleri tamamlanan kafile, düzenlenen charter seferleriyle Kabil’e gönderildi.

Böylelikle Iğdır’dan bu yıl gönderilen yabancı sayısı 4 bin 397 kişiye ulaştı.

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