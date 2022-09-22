Iğdır'dan 483 göçmen daha ülkelerine gönderildi

Yasa dışı yollarla Iğdır'a giriş yapan Afganistan uyruklu 483 göçmen Iğdır’dan uçak ile ülkelerine gönderilirken, kentten bu yıl gönderilen yabancı sayısı 4 bin 397 kişiye ulaştı.