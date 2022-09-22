Başbakan, Güney Kore’nin yeni başkonsolosunu kabul etti

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Güney Kore’nin yeni Erbil Başkonsolosu Cho Kijoung'u kabul etti.

Cho Kijoung'u yeni görevinden dolayı kutlayan ve kendisine başarılar dileyen Başbakan, Kürdistan Bölgesi ve Güney Kore arasındaki tarihi ilişkilerin önemine değindi.

Başbakan, her alanda ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Güney Kore’nin Kürdistan Bölgesi’ndeki çalışmalarıyla ilgili bir sunum yapan Cho Kijoung ise verdiği destek ve sağladığı kolaylık için Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin ilgili kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti.