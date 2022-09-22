ABD'den İran'a Jina Emini yaptırımı

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Twitter’dan yaptığı açıklamada Tahran’da gözaltına alındıktan sonra gördüğü işkence sonucu hayatını kaybeden Jina Emini’nin ölümüne sebep olan İran Ahlak Polisi yönetimine yaptırım uyguladıklarını belirtti.

Blinken barışçıl gösterilerde halka karşı şiddet kullanan 7 güvenlik gücü mensubuna da yaptırım uyguladıkları bilgisini paylaştı.

İran Ahlak Polisi ve güvenlik gücü mensuplarına yaptırım uygulayan ABD Hazine Bakanlığı, "Jina Emini’nin ölümünden İran Ahlak Polisi sorumludur" açıklamasında bulundu.

Hazine Bakanı Janet L. Yellen, yaptığı açıklama “Mehsa (Jina) Emini’nin Ahlak Polisi nezaretinde ölümü, İran rejiminin güvenlik güçlerinin kendi halkına karşı yaptığı bir başka vahşet eylemidir” dedi.

Jina Emini’i cesur bir kadın olarak gördüklerini belirten Jennet L. Yellen “Bu vicdansız eylemi en güçlü şekilde kınıyoruz. İran hükümetini, kadınlara yönelik şiddetine ve ifade ve toplanma özgürlüğüne yönelik devam eden şiddetli baskıya son vermeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanı, şunları kaydetti:

“İran Ahlak Polisine ve bu baskıdan sorumlu üst düzey İranlı güvenlik görevlilerine yaptırım uygulanması, Biden yönetiminin İran'da ve küresel olarak insan hakları ve kadın hakları konusundaki kararlılığını göstermektedir."

Jina Emini (22) isimli Kürt kadının Tahran’da polis tarafından “başörtüsünü uygun takmadığı” gerekçesiyle gözaltına alınması ve işkence sonucu hayatını kaybetmesi üzerine İran ve Doğu Kürdistan’ın birçok kentinde başlayan gösteriler yayılıyor.

Emini’nin ölümü hem Kürdistan’da hem de dünyada büyük tepkiyle karşılandı. Avrupa Birliği (AB), ABD ve Birleşmiş Milletler (BM) İran’a sert tepki gösterdi.