Reisi, başörtüsü takmayı reddeden Amanpour ile röportajı iptal etti

HABER MERKEZİ

Röportajın iptali konusundaki tepkisini sosyal medyadan ileten gazeteci Christiane Amanpour, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye geçen hafta Jina Emini'nin ölümünün ardından başlayan ve birçok insanın ölümüne neden olan protestoları da dahil birçok soru sormayı planladığını vurguladı.

Amanpor, İranlı liderin ABD topraklarındaki ilk mülakatı olacak bu röportaj için haftalardır hazırlandıklarını, sekiz saattir de tercüme donanımı, ışık, kamera ve diğer bütün hazırlıkları yaptıklarını ancak Reisi'nin gelmediğini belirtti.

Röportajın başlama saatinden 40 dakika sonra bir danışmanının yanlarına gelerek kutsal Muharrem ve Sefer ayları sebebiyle kendisinden başını örtmesini istediğini aktardığını bildiren gazeteci, bu ricayı nazikçe reddettiğini kaydetti.

Amanpor "Başötüsü açısından bir kanun ya da geleneğin olmadığı New York'tayız. Daha önce hiçbir İran cumhurbaşkanının İran dışında röportaj yaptığımda böyle bir istekte bulunmadığına işaret ettim" diye yazdı.

Danışmanın yeniden yanına gelerek baş örtüsü takmadığı sürece röportajın mümkün olamayacağını, bunun protestoları ima etiği "İran'daki duruma" atıfla "saygı gereği" olduğunu belirttiğini aktaran Amanpour bu daha önce görülmemiş ve beklenmedik koşulu kabul edemeyeceğini tekrarladığını ifade etti.

İngiliz ve İran vatandaşı gazeteci, İran'da protestolar devam eder ve insanlar ölürken İran Cumhurbaşkanı ile önemli bir anın gerçekleşemediğinin altını çizdi.

İran’ın Başkenti Tahran’da 22 yaşındaki Jina Emini iimli Kürt kadınının başörtüsünü doğru takmadığı gerekçesiyle "ahlak polisi" tarafından gözaltına alındıktan sonra gördüğü işkence sonucu hayatını kaybetmesi Doğu Kürdistan(Rojhilat) ve İran’da büyük protesto eylemlerine yol açtı. Oslo merkezli İran İnsan Hakları (IHR) örgütüne göre protestolar sırasında şu ana kadar 31 kişi yaşamını yitirdi. İran resmi rakamlarına göre ise can kaybı 17.