Jina Emini’nin babası konuştu: Yalan söylüyorlar

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Jina Emini’nin babası Emcet Emini, BBC Farsça Servisi'ne yaptığı açıklamada, kızının otopsi raporunu görmesine izin verilmediğini ve önceden herhangi bir sağlık sorunu olmadığnı belirtti.

Emini, görgü tanıklarının kızının polis gözetiminde dövüldüğünü anlattığını söyledi. Ancak İran makamları bunu reddediyor.

GÖZALTINA ALINIŞI

İran makamları Jina Emini’nin kötü muameleye uğramadığını, ülkedeki kıyafet uygulamasını denetleyen ahlak polisi tarafından gözetim altına alındıktan sonra "ani kalp yetmezliğinden hayatını kaybettiğini" ileri sürüyor.

Ancak Emcet Emini, gözaltına alındığı sırada yanında bulunan 17 yaşındaki erkek kardeşi Kiaraş'ın, ablasının dövüldüğünü anlattığını ifade etti.

Emini "Oğlum onunlaydı. Bazı görgü tanıkları oğluma, ablasının polis minibüsünde ve karakolda dövüldüğünü söyledi" dedi.

Baba Emini "Oğlum, kızımı gözaltına almamaları için yalvardı ama o da dayak yedi, giysileri parçalandı. Güvenlik güçlerinin üzerindeki vücut kameralarının görüntülerini göstermelerini istedim ama kameraların pilinin bittiğini söylediler" diye devam etti.

İran makamları, Jina Amini'nin gözaltına alındığı sırada kurallara uymayan kıyafetler giydiğini ileri sürüyor. Ancak babası, kızının daima uzun bir pardesü giydiğini aktardı.

“DOKTORLAR GÖRME İZİN VERMEDİ”

Emcet Emini ayrıca sağlık çalışanlarının, ölümünden sonra kızının cansız bedenini görmesini engellediğini anlattı.

"Kızımı görmek istedim ama beni içeri almadılar" diyen baba, otopsi raporunu görmek istediğinde de doktorun kendisine "Ne istersem onu yazarım, seni ilgilendirmiyor" yanıtını verdiğini belirtti.

Emini, aileye otopsiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmediğini, cansız bedenini kefenlenmiş halde, tespit için sadece yüzüyle ayaklarını görebildiğini aktardı.

"Ayaklarında yara izleri vardı" diyen Emcet Emini, "Doktorlardan ayaklarına bakmalarını istedim, bana yaranın nedenine bakacaklarını söylediler ama hiç aramadılar" ifadelerini kullandı.

Emcet Emini "Beni görmezden geldiler, şimdi de yalan söylüyorlar" diye konuştu.

Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Seqiz kentinden olan Jina Emini (22) isimli Kürt kadın Tahran’da polis tarafından “başörtüsünü uygun takmadığı” gerekçesiyle gözaltına alınmış ve işkence sonucu hayatını kaybetmişti.