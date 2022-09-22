Politika

Suriye açıklarında göçmen teknesi battı: 34 ölü

Suriye’nin batısındaki Tartus ili açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 34 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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suriye Suriye göçmen Tartus

HABER MERKEZİ

Lübnan’dan Avrupa’ya ulaşmak isteyen düzensiz gömenleri taşıyan tekne Suriye’nin batısındaki Tartus ili karşısındaki Ervad Adası yakınında battı.

Rejime yakın Sham FM haber sitesi, rejim yetkilisine dayandırdığı haberinde, İlk belirlemelere göre aralarında Filistin, Lübnan ve Suriyeli toplam 34 kişinin cesedine ulaşıldığını aktardı.

20 kişinin kurtarıldığı aktarılan haberde, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Rejime yakın haber sitelerinde ayrıca düzensiz göçmenleri taşıyan söz konusu teknede en az 150 kişinin bulunduğu belirtildi.

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