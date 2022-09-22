Kemal Kerkuki: Kürdistan Parlamentosu Kerkük için bir vali seçmeli

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Kerkük-Germiyan Başkanlık Meclisi Başkanı Kemal Kerkuki, yaptığı açıklamada, Kürlerin temsilcileriyle aracılığıyla Kürdistan Parlamentosu’nda Kerkük için bir vali belirleme hakkı olduğunu söyledi

“Kürdistan Bölgesi ve Bağdat’taki tüm makamlar Kürt halkının hakkıdır” diyen Kemal Kerkuki, söz konusu makamların herhangi bir kimsenin, siyasi ve silahlı grubun tekelinde olmadığını vurguladı.

Kürtlerin Kerkük’te çoğunluğu oluşturduğunu belirten Kerkuki, “Kerkük İl Meclisi seçimlerinde Kardeşlik Listesi 41 sandalyenin 26’sını kazandı. Bundan dolayı Kerkük Valiliği Kürtlerin hakkıdır , Kürtler bir vali belirlemeli ve o vali görev yapmalı” ifadelerini kullandı.

Kerkuki, “Kerkük Valiliği Kürtlerin hakkı olduğu için Kürtler temsilcileri aracılığıyla Kürdistan Parlamentosu’nda kendi valilerini belirlemeli” dedi.

Kerkük’te Kürt nüfusunun çoğunlukta olduğu seçimlerde de kanıtlandı. Buna göre valilik makamının Kürtlerde olması gerekiyor ancak 16 Ekim 2017’den sonra valilik makamı Kürtlerden zorla alındı ve Kürtlere baskı ile Araplaştırma politikasının hizmetine sokuldu.