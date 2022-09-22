Politika

ABD: BMGK, Rusya’nın nükleer tehditlerine karşı açık mesaj vermeli

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "BMGK’nın her üyesi, bu pervasız nükleer tehditlerin derhal durdurulması gerektiğine dair net bir mesaj göndermeli" dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD ABD BMGK çağrı Rusya nükleer tehdit

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken , Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin her üyesini Rusya'ya karşı Ukrayna'daki savaşta nükleer tehditlerini durdurması gerektiği konusunda "açık bir mesaj göndermeye" çağırdı.

​​​​​​​Antony Blinken, BM Güvenlik Konseyi'nde dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen “Ukrayna’da barış ve güvenliğin korunması” başlıklı toplantıda konuştu.

Blinken, Rusya tarafından Ukrayna’da işlendiğini söylediği vahşetleri sıraladı ve benzeri “savaş suçları”nın daha fazlasının gelebileceğini belirtti.

Ukrayna’daki savaşın sadece ülkede ve Ukrayna halkında büyük yıkıma yol açmadığını, aynı zamanda Güvenlik Konseyini potansiyel kıtlıklar, iklim değişikliği ve yaygın yoksulluk dahil olmak üzere diğer küresel krizlerden uzaklaştırdığını kaydeden Blinken, Konsey üyelerinden Rusya’ya karşı, özellikle nükleer tehdit konusunda baskıları artırmalarını istedi.

Blinken, “Konseyin her üyesi, bu pervasız nükleer tehditlerin derhal durdurulması gerektiğine dair net bir mesaj göndermeli” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu hafta başında yaptığı açıklamada, nükleer silah kapasitesine sahip ülkesinin topraklarının tehdit edilmesi halinde, ülkeyi ve halkını savunmak için “elindeki tüm imkanları kesinlikle kullanacağını” duyurmuştu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv