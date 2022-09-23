Uluslar Ligi’nde 10 maç oynandı: İşte sonuçlar
HABER MERKEZİ
Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun 5. hafta ilk gününde, 10 maç oynandı.
A Ligi 4. Grup’ta Belçika, ağırladığı Galler’i 2-1’lık skorla mağlup etti.
Alınan sonuçlar şöyle:
A LİGİ
1. Grup:
Hırvatistan-Danimarka: 2-1
Fransa-Avusturya: 2-0
4. Grup:
Polonya-Hollanda: 0-2
Belçika-Galler: 2-1
C LİGİ
1. Grup:
Litvanya-Faroe Adaları: 1-1
Türkiye-Lüksemburg: 3-3
3. Grup:
Kazakistan-Belarus: 2-1
Slovakya-Azerbaycan: 1-2
D LİGİ
1. Grup:
Letonya-Moldova: 1-2
Lihtenştayn-Andorra: 0-2