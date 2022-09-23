Spor

Uluslar Ligi’nde 10 maç oynandı: İşte sonuçlar

UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları başladı.
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avrupa UEFA Uluslar Ligi spor

HABER MERKEZİ

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun 5. hafta ilk gününde, 10 maç oynandı.

A Ligi 4. Grup’ta Belçika, ağırladığı Galler’i 2-1’lık skorla mağlup etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

A LİGİ

1. Grup:

Hırvatistan-Danimarka: 2-1

Fransa-Avusturya: 2-0

4. Grup:

Polonya-Hollanda: 0-2

Belçika-Galler: 2-1

C LİGİ

1. Grup:

Litvanya-Faroe Adaları: 1-1

Türkiye-Lüksemburg: 3-3

3. Grup:

Kazakistan-Belarus: 2-1

Slovakya-Azerbaycan: 1-2

D LİGİ

1. Grup:

Letonya-Moldova: 1-2

Lihtenştayn-Andorra: 0-2

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