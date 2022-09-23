Kanser tedavisinde ‘umut verici’ gelişme

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Kanserli hücrelere etki ederek bu hücreleri öldüren yeni bir tür kanser tedavisi, insanlar üzerindeki ilk denemelerde ciddi umutlar vaat eden sonuçlar verdi.

İngiltere'den bilim insanları, bir kanser hastasının tüm kanserli hücreleri yok olurken diğerlerinin kanserli tümörlerinin küçüldüğünü bildirdi. Virüs, uçuk virüsünün zayıflatılmış bir formu; bu formun üzerinde de tümörleri öldüreceği şekilde oynandı.

Tedavinin gerçek anlamda sonuç verip vermediğini görmek için daha uzun süreli ve geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç var. Ancak BBC'nin sağlık editörü Michelle Roberts, uzmanların bu aşamada bile virüslerin kanser hastalarına enjekte edilmesi halinde kanseri ilerlemiş hastalara bile iyileşme umudu olabileceğini söylüyor.

Araştırma, İngiltere'nin Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne bağlı (NHS) Kraliyet Marsden Kuruluşu'ndaki Kanser Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülüyor.

İĞNELER DOĞRUDAN TÜMÖRE YAPILIYOR

Londra'nın batısında yaşayan 39 yaşındaki Krzysztof Wojkowski, çalışmanın şu an devam eden aşamasına katılan hastalardan biri. 2017'de ağız bölgesinde, tükürük bezlerine kanser teşhisi konulan Wojkowski, birçok ameliyat ve tedavi gördüğü halde kanseri yenemedi. Aksine hastalık daha da ilerledi.

“Bana başka bir seçeneğim olmadığı söylendi, artık yoğun bakımda tedavi altındaydım. Çok yıkıcı bir durumdu, bu sebeple bu çalışmaya katılma şansı verilmesi inanılmaz bir durum oldu” diyen Wojkowski’de, virüs tedavisinin kısa bir aşamasında vücudundaki kanserli hücrelerin tümünün temizlendiği görüldü.

Wojkowski, “İki haftada bir iğne vuruldum, toplam beş hafta sürdü. Şu an bunun üzerinden iki yıl geçti ve artık vücudumda kanserli hücre yok” ifadelerini kullandı.

Doğrudan tümöre yapılan iğneler, kanserli hücrelere iki şekilde saldırıyor: Kanserli hücreleri kuşatıp patlatıyor; sonra da bağışıklık sistemini harekete geçiriyor. Yaklaşık 40 hastanın katıldığı çalışmalarda bazı hastalara doğrudan RP2 adı verilen bu modifiye edilmiş, normalde uçuk çıkmasına yol açan bir soğuk algınlığı virüsü olan herpes virüsü enjekte edildi. Diğer hastalara ise bu iğnelerle birlikte aldıkları kanser ilaçları da verilmeye devam etti. (Kaynak: BBC Türkçe)