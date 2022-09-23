Politika

Almanya: Rusya’da askere gitmeyi reddedenlere iltica hakkı vereceğiz

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, kısmi seferberlik ilan edilen Rusya'da askere gitmeyi reddedenlerin, Almanya'ya iltica başvurusunda bulunabileceğini söyledi.
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avrupa Almanya Rusya kısmi seferberlik iltica hakkı

HABER MERKEZİ

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a yaptığı açıklamada, "Kural olarak, ağır baskı tehdidi altındaki firari askerler, Almanya'da uluslararası korumadan yararlanırlar. Vladimir Putin'in rejimine cesurca karşı çıkan ve bu nedenle kendilerini büyük bir tehlikeye atan herkes, siyasi zulüm gerekçesiyle Almanya'ya iltica başvurusunda bulunabilir" dedi.

Nancy Faeser, Almanya'nın zaten zulüm gören ve tehdit edilen Rus muhalifleri aylardır ülkeye kabul etmekte olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Marco Buschmann da "Putin'den nefret eden ve liberal demokrasiyi seven herkes Almanya'da bize katılabilir" dedi.

Putin’in kısmi seferberlik kararının ardından binlerce kişi, komşu ülke sınır kapılarına doğru akın ederken, Letonya, Litvanya ve Estonya Rusya’dan kaçanlara sığınma hakkı tanınmayacağını açıklamıştı.

Finlandiya sınır muhafaza makamları, Rusya’da kısmi seferberlik ilanından sonra Finlandiya’ya geçişlerde artış görüldüğünü bildirmişti.

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