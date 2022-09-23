Politika

Suriye açıklarında batan göçmen teknesinde ölü sayısı 73’e yükseldi

Lübnanlı göçmenleri taşıyan bir teknenin dün Suriye açıklarında batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e yükseldi.
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suriye Suriye göçmen Tekne

HABER MERKEZİ

Suriye Sağlık Bakanı Hasan Habeş, AFP’ye yaptığı açıklamada, dün Suriye'nin Tartus kenti açıklarında meydana gelen tekne faciasına ilişkin bilgi verdi.

Hasan Habeş, şu ana kadar73 kişinin cenazesine ulaşıldığını belirtti

Yaklaşık 20 göçmenin kurtarıldığını belirten Hasan Habeş, söz konusu göçmenlerin Basil ve Tartus’taki hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.

Lübnan medyasında yer alan haberlerde, dün, ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentinden yol çıkan bir göçmen teknesinin battığı belirtilmişti. Söz konusu teknede, Lübnanlıların yanı sıra Suriyeli ve Filistinlilerin de bulunduğu ifade edilmişti.

Esad rejimine yakın haber siteleri de Lübnan'dan Avrupa'ya ulaşmak isteyen gömenleri taşıyan bir teknenin Suriye'nin batısında yer alan Tartus ili karşısındaki Ervad Adası yakınında battığını, olayda 34 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetmişti.

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