Irak Dışişleri Bakanı: Kürdistan Bölgesi’nin önemli bir rolü var

ERBİL (K24)

Birleşmiş Milletler 77'inci Genel Kurulu'na katılan ve Washington’da K24’e konuşan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Kürdistan Bölgesi’nin Irak’ın siyasi sürecindeki rolüne vurgu yaptı.

Kürdistan Bölgesi’nin Irak’ta yeni hükümetin kurulması sürecindeki etkisine de dikkat çeken Fuad Hüseyin, “KDP ve KYB, Irak’ın siyasi sürecinde önemli bir rol üstlenebileceklerini bilmeli. KDP ve KYB anlaşmalı ve diğer Kürdistani siyasi taraflarla birlikte Bağdat’ta kurulacak hükümetin siyasetine etki etmeli” dedi.

Irak’ın BM 77'inci Genel Kurulu'na katılmasıyla ilgili, tüm ülkelerin Irak’ta siyasi tarafların hükümetin kurulması konusunda uzlaşması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

Fuad Hüseyin, “Komşu ülkeler, Avrupa ülkeleri ve ABD, hükümetin kurulmasına müdahale etmeyeceklerini ifade etti. Önemli olan siyasi tarafların kendilerinin hükümeti kurması. Kürdistan Bölgesi ve Bağdat anlaşırsa hükümeti kurabilirler” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Peşmerge Güçleri’ni destelemeye devam edeceğini belirten Irak Dışişleri Bakanı, “ABD yıllardır Peşmerge’ye yardım ediyor. Bunun için Irak’ın talebi gerekiyor. Anladığım kadarıyla Irak Başbakanı söz konusu yardımların 4 yıl daha devam etmesinden yana” diye konuştu.