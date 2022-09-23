İddia: Rus ordusu dağıldı, savaşı Putin yönetiyor

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7 ayı geride bırakan Ukrayna saldırısında Rus ordusunun geri çekilmeye başlamasının ardından Rus lider Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesi büyük tartışma yaratırken, Rus ordusunun durumuna ilişkin ABD istihbaratına yakın kaynaklardan çarpıcı iddialar geldi.

ABD merkezli CNN televizyonu, ABD istihbaratına yakın kaynaklara göre Rus ordusu içinde son haftalarda birçok yeri geri alan Ukrayna'nın taarruzuna nasıl karşı konulacağı konusunda büyük bölünme yaşandığını iddia etti.

Rus ordusu Ukrayna'nın doğusunda ve güneyinde savunma pozisyonuna çekilirken, orduda yaşanan dağılma nedeniyle savaşı yürüten komutanların emirleri bizzat savaşın idaresine el koyan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den aldığı belirtiliyor.

“KOMUTANLAR ARASINDA BÜYÜK ANLAŞMAZLIKLAR VAR”

Televizyona konuşan bir kaynak, istihbarat verilerine göre Rus askerlerin sürekli olarak komuta merkezinden gelen emirlerle ilgili şikayet ettiğini aktardı. Rusya'nın savaş stratejisinin de ordu kademelerinde ciddi görüş ayrılıklarına yol açtığı ve komutanların nereye odaklanılacağı konusunda sürekli anlaşmazlık yaşadığı öne sürüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı bir süre önce birliklerini kuzeydoğudaki Kharkiv kentine seferber edeceğini açıklamıştı ancak Ukrayna'daki Batılı istihbarat kaynaklarına göre Rus askerlerin çoğu güneyde konuşlanmaya devam ediyor.

Televizyona konuşan üst düzey bir NATO yetkilisi de ordunun son dönemdeki başarısızlığının Rusya'da büyük tartışma yarattığını ve Kremlin'in hemen Rus komutanları suçlamaya yöneldiğini belirtti.

“PUTİN’İN MORALİ ÇOK BOZUK”

Kaynaklara göre Rus ordusu içinde bir süredir yapılan düzenlemeler de geri tepti ve savaş alanında büyük bir kaosa yol açtı. ABD'li yetkililer, Ukrayna'nın karşı taarruzu sırasında birçok Rus askerlerinin de cephe hattından kaçtığını öne sürdü.

İstihbarat kaynakları, Rusya'nın kısmi seferberlik kararına rağmen çok sayıda ek askeri kısa zamanda Ukrayna'ya toplamasının da zor olduğuna dikkat çekti.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Koordinatörü John Kirby de, son açıklamasında Rus askerlerinin Ukrayna'da savaşmak istemediğini belirterek “Putin mücadele ediyor ama morali çok bozuk. Askerden kaçanlarla ilgili sorunları var ve yaralıları yeniden savaşa göndermeye çalışıyor” dedi.