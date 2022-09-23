‘İsrail, BAE’ye gelişmiş hava savunma sistemi satıyor’

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Reuters'a konuşan iki kaynak, Tel Aviv'in yaz ortasında BAE'nin talebini onayladığını ve Rafael yapımı SPYDER mobil önleyicileri tedarik edeceğini bildirdi.

Diğer bir kaynak da BAE'nin bu yılın başlarında Abu Dabi'yi vuran drone saldırılarıyla mücadele edebilecek İsrail teknolojisini edindiğini kaydetti.

İsrail Savunma Bakanlığı ve SPYDER üreticisi Rafael, konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Kaynaklar, alçak seyir izleyen bazı füzelerle insansız hava araçlarının BAE'nin ABD yapımı balistik füze savunma THAAD ve Patriot sistemleri tarından yakalanamadığını kaydediyor.

Hava savunma sistemi SPYDER'ın alçak irtifada uçan uçak, helikopter ve insansız hava araçları gibi unsurlara etkili şekilde karşılık verdiği biliniyor.

2020'de normalleşme süreci başlatan Tel Aviv ve Abu Dabi yönetimlerinin 'İran'ın saldırı tehdidine karşı bu adımı attığı belirtiliyor.

İSRAİL’DEN BAE’YE DESTEK

İsrail'de Parlamento Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Ram Ben-Barak, 20 Eylül'de İsrail radyosuna BAE ile geniş bir işbirliği olduğunu söylemişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Ocak ayında engellenen bir saldırının yapıldığı BAE'yi ziyaretinde ülkesinin BAE'nin güvenlik ihtiyaçlarını desteklediğini dile getirdi.

Başbakan Yair Lapid de geçen hafta saldırılardan dehşete düştüğünü ve İsrail'in BAE'nin yanında olduğunu ifade etti.

İsrail ve BAE bu yıl bir serbest ticaret anlaşması imzaladı. İsrail ilk kez bir Arap devletiyle böyle bir adım attı. Diğer Körfez ülkesi Bahreyn ile de müzakereler bu hafta başladı. 2020'de İsrail ile ilişki kuran Bahreyn, bu ülkeyle güvenlik anlaşması imzalamıştı.