Politika

Demirtaş ve Mızraklı Jina Emini için saçını kazıttı

Edirne Cezaevi'nde tutulan Selahattin Demirtaş ile Selçuk Mızraklı’nın, İran'da katledilen Jina Emini için yapılan protestolar destek vermek saçlarını kazıttığı bildirildi.
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kürdistan Selahattin Demirtaş Selçuk Mızraklı Jina Emini destek

HABER MERKEZİ

Doğu Kürdistan, İran ve dünyada kadınların, 22 yaşındaki Jina Amini'nin ahlak polisinin gözaltında işkenceyle katletmesini protesto etmek için başlattıkları saç kesme eylemine Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı da destek verdi.

Başak Demirtaş, Edirne Cezaevi'nde tutulan HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızaklı’nın da saçlarını kazıttığını duyurdu.

Başak Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunlar kaydetti:

“Selahattin ile Selçuk Hoca, İran'da saçının bir bölümü açık diye gözaltına alınıp katledilen Mahsa (Jina) Emini'nin katledilmesini protesto etmek ve İran'daki direnişe destek vermek üzere saçlarını kazıttılar.”

Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Seqiz kentinden olan Jina Emini (22) isimli Kürt kadın Tahran’da polis tarafından “başörtüsünü uygun takmadığı” gerekçesiyle gözaltına alınmış ve işkence sonucu hayatını kaybetmişti.

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