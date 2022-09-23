Yaşam

Sendika başkanı Mardin’de ölü bulundu

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ve Hizmet-İş Sendikası Mardin İl Başkanı Eşref Cihan (52), sendika binasında ölü bulundu.
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Eşref Cihan
Eşref Cihan
kürdistan Eşref Cihan HAK-İŞ Mardin

HABER MERKEZİ

Sabah saatlerinde Merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'ndeki sendika binasına gelenler, Eşref Cihan'ı yerde hareketsiz şekilde görünce durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri Cihan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.

Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Cihan'ın cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. (Kaynak: Ajanslar)

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