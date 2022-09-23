Sendika başkanı Mardin’de ölü bulundu
HABER MERKEZİ
Sabah saatlerinde Merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'ndeki sendika binasına gelenler, Eşref Cihan'ı yerde hareketsiz şekilde görünce durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri Cihan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.
Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Cihan'ın cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. (Kaynak: Ajanslar)