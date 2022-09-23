Politika

Ukrayna’dan referandum açıklaması: Yargılanacaklar

Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığı, Rusya'ya bağlanmak için yapılan referandumlara karışan herkesin cezai kovuşturmaya tabi tutulacağını ve yargı önüne çıkarılacağını bildirdi.
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HABER MERKEZİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna güvenlik ve istihbarat birimlerinin, referandumların organizatörleri, yürütücüleri ve destekçileri hakkında tam bilgiye sahip olduğu aktarıldı.

Açıklamada, referandumlara karışanlara yaptırım uygulanacağı, haklarında cezai kovuşturma başlatılacağı, sosyal yardımlarının askıya alınacağı, taşınır ve taşınmaz mallarına el konulacağı belirtildi.

Referanduma karışanların "hain" olarak nitelendirildiği açıklamada, bu şahısların 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, sonuçlarını destekleyeceklerini belirttiği referandumlar, 27 Eylül'e kadar sürecek.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, referandum kararlarına tepki göstererek, "Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek" ifadesini kullanmıştı.

Referandum sonucunda Rusya'nın söz konusu bölgeleri ilhak etmesi beklenirken Rus yetkililer, referandumun ardından Rus toprağı olarak kabul edilecek bölgelerin savunması için stratejik nükleer silahlar da kullanabilecekleri uyarısında bulunuyor.

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