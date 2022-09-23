Anket: Partilerin oy oranlarında son durum
HABER MERKEZİ
AREA Araştırma şirketi de 15- 20 Eylül tarihleri arasında 26 ilde 3123 kişi arasında yapılan araştırmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.
Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusunun kararsızlar dağıtılmadan partilere göre dağılımı şu şekilde:
AK Parti: 24,6
CHP: 22,2
Kararsızlar. 18,1
İYİ Parti: 12,3
HDP: 8,8
MHP: 7,1
DEVA Partisi: 2,5
Diğer. 4,4
“Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunun -kararsızlar dağıtıldıktan sonra - partilere göre dağılımı şu şekilde:
AK Parti: 30,0
CHP: 27,1
İYİ Parti: 15,0
HDP: 10,7
MHP: 8,7
DEVA Partisi: 3,1
Diğer: 5,4