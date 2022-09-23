Politika

Anket: Partilerin oy oranlarında son durum

Yapılan yeni araştırmaya göre AK Parti 24.6, CHP 22.2, İYİ Parti 12.3 ve HDP 8.8 oranlarına sahip.
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türkiye Anket Araştırma AK Parti CHP HDP İYİ Parti

HABER MERKEZİ

AREA Araştırma şirketi de 15- 20 Eylül tarihleri arasında 26 ilde 3123 kişi arasında yapılan araştırmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusunun kararsızlar dağıtılmadan partilere göre dağılımı şu şekilde:

AK Parti: 24,6

CHP: 22,2

Kararsızlar. 18,1

İYİ Parti: 12,3 

HDP: 8,8

MHP: 7,1

DEVA Partisi: 2,5 

Diğer. 4,4

“Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunun -kararsızlar dağıtıldıktan sonra - partilere göre dağılımı şu şekilde:

AK Parti: 30,0

CHP: 27,1

İYİ Parti: 15,0

HDP: 10,7

MHP: 8,7

DEVA Partisi: 3,1 

Diğer: 5,4

 

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