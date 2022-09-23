Politika

Jina Emini’nin hastaneye yatırıldığını duyuran gazeteciye tutuklama

İran’ın başkenti Tahran’da ahlak polisi tarafından öldürülen 22 yaşındaki Jina Emini’nin hastaneye yatırıldığını duyuran gazeteci Nilufar Hamidi tutuklandı.
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İran Jina Emini Rojhilat Doğu Kürdistan İran Tutuklama

HABER MERKEZİ

Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ), İran’da bir kadın gazetecinin tutuklandığını duyurdu.

CFWIJ’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gazeteci Nilufar Hamidi’nin evinin İran polisi tarafından basıldığı ve gazetecinin tutuklandığı belirtildi.

CFWIJ, ahlak polisi tarafından darp edilmesi ardından yaşamını yitiren Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Seqiz kenti nüfusuna kayıtlı Jina Emini’nin hastaneye kaldırıldığını gazeteci Hamidi’nin duyurduğu bilgisini de paylaştı.

CFWIJ, Hamidi’nin bu hafta tutuklanan ikinci gazeteci olduğunu da belirtti.

CFWIJ’in paylaşımı şöyle: “İran polis, gazeteci Nilüfar Hamidi'nin evini tutuklayarak bastı. Hastaneye yatışı ilk bildiren Nilufar oldu. Nilüfar, bu hafta tutuklanan ikinci gazeteci oldu. #CFWIJ gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyor.”

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