Jina Emini’nin hastaneye yatırıldığını duyuran gazeteciye tutuklama

HABER MERKEZİ

Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ), İran’da bir kadın gazetecinin tutuklandığını duyurdu.

CFWIJ’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gazeteci Nilufar Hamidi’nin evinin İran polisi tarafından basıldığı ve gazetecinin tutuklandığı belirtildi.

CFWIJ, ahlak polisi tarafından darp edilmesi ardından yaşamını yitiren Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Seqiz kenti nüfusuna kayıtlı Jina Emini’nin hastaneye kaldırıldığını gazeteci Hamidi’nin duyurduğu bilgisini de paylaştı.

CFWIJ, Hamidi’nin bu hafta tutuklanan ikinci gazeteci olduğunu da belirtti.

CFWIJ’in paylaşımı şöyle: “İran polis, gazeteci Nilüfar Hamidi'nin evini tutuklayarak bastı. Hastaneye yatışı ilk bildiren Nilufar oldu. Nilüfar, bu hafta tutuklanan ikinci gazeteci oldu. #CFWIJ gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyor.”

#Iranian police arrested and raided journalist Nilufar Hamidi's home. Nilufar was first to report #MahsaAmini hospitalization. Nilufar is the second journalist to be arrested this week. #CFWIJ demands immediate release of journalists. #FreeNilufar pic.twitter.com/Cfq9ty7nij