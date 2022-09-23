WHO duyurdu: Rojava ve Suriye’de kolera salgını artıyor

HABER MERKEZİ

Sözcü Chaib, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisindeki düzenlediği haftalık basın toplantısında, Rojava ve Suriye’deki kolera salgınına dair son durumu değerlendirdi.

Chaib, koleranın Halep, Haseke, Deyr ez-Zor, Lazkiye, Şam ve Humus'ta etkili olduğunu belirterek, 20 Eylül itibarıyla ülke genelinde 253 vaka ve kolera nedeniyle 23 can kaybı görüldüğünü kaydetti.

WHO’nun kolerayla mücadele kapsamında Dubai hükümetinin yardımıyla bölgeye ilaç ve ekipman yardımında bulunduğu bilgisini paylaşan Chaib, şimdiye kadar yollanan ekipman ve ilaçla tedavinin sürdüğünü aktardı.

Chaib, kolera mikrobunun çoğunlukla işlenmemiş kaynaklardan alınan sular ve kirli suyla sulanan sebzelerden yayıldığını söyledi.

ROJAVA’DAN UYARI

Öte yandan Rojava'daki Sağlık Komitesi Eş Başkanı Dr. Mustafa Ciwan, düzenlediği basın toplantısında 5 Eylül’den bugüne kadar 16 kişinin koleradan hayatını kaybettiğini söylemişti.

Buna göre Deyr ez-Zor’da 10, Rakka ile Şehba ve Cizire bölgelerinde ikişer kişi yaşamını yitirmişti.

Ayrıca 5 Eylül’den itibaren 2 bin 867 kişide kolera tespit edilmişti.

Suriye iç savaşının başlamasının ardından sağlık sektörünün çok olumsuz gelişmelerle karşılaştığını ve bunun da Rojava dahil olmak üzere Suriye’nin genelinde çeşitli hastalıklar ortaya çıkardığını belirten Ciwan, vatandaşların sağlığının bundan doğrudan etkilendiğini vurgulamıştı.

Dr. Mustafa Ciwan, Fırat Nehri’ndeki suyun azalmasının da çeşitli hastalıkları beraberinde getirdiğini kaydetmişti.

Ayrıca Suriye Sağlık Bakanı Dr. Hasan el-Habaş, Birleşmiş Milletler ve Suriye'de çalışan sivil toplum sağlık kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı görüşmede, koleranın yayılmasının kontrol altına alındığını söylemişti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise durumun tersi olduğunu açıklamıştı.