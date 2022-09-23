Suriye açıklarında batan göçmen teknesi: Can kaybı 77’ye yükseldi

HABER MERKEZİ

Suriye'nin Tartus kenti açıklarında meydana gelen tekne faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Suriye Sağlık Bakanı Hasan el Ğabbaş, kurtarıldıktan sonra El Basil Hastanesi'nde tedavi altına alınan kişileri ziyareti sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Ğabbaş, dünden bu yana devam eden arama kurtarma çalışmaları neticesinde şu ana kadar 77 kişinin cenazesine ulaşıldığını belirterek, bu sayının yükselebileceğini ifade etti.

Ğabbaş, 8'i yoğun bakımda olmak üzere kurtarılan 20 kişinin tedavisinin sürdüğünü söyledi.

NE OLMUŞTU?

Lübnan'dan hareket eden yasadışı göçmen teknesi Suriye açıklarında batmıştı.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye, dünden bu yana devam eden arama kurtarma çalışmaları neticesinde şu ana kadar 71 kişinin cenazesine ulaşıldığını, 20 kişinin kurtarıldığını açıklamıştı.

Hayatta kalanların teknenin salı günü Lübnan'ın Minyeh bölgesinden 120 ila 150 kişiyle Avrupa'ya gitmek üzere ayrıldığını söylediği belirtilmişti.