Elon Musk’tan protestolara destek: İran’da Starlink aktifleştirilecek

HABER MERKEZİ

İran’ın başkenti Tahran’da “ahlak polisi” tarafından gözaltına alındıktan sonra gördüğü işkence nedeniyle hayatını kaybeden 22 yaşındaki Doğu Kürdistanlı Jina Emini’yle ilgili protestolar devam ediyor.

Protestoların yaygınlaştırılmasını ve göstericilere yönelik şiddet görüntülerinin yayımlanmasını engellemek isteyen Tahran yönetimi, ülke genelinde internet erişimini keserek, güvenlik sebebiyle yavaşlamalar ve kesintiler olabileceğiyle ilgili duyuru yapmıştı.

Dün akşam saatlerinde ise tüm dünyada internet kesintilerini denetleyen NetBlocks yetkilileri, İran’ın bazı kesimlerinde internete erişimin tamamen kesildiğini bildirmişti.

Bunun üzerine ABD yönetimi, Tahran’a yönelik yaptırımlara rağmen İran vatandaşlarına sunulan internet hizmetlerinin kapsamının genişletilmesine izin veren genel bir lisans yayımladı.

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, söz konusu genel lisansın İran'da internet özgürlüğüne sağlanan desteğin artırılması amacıyla yayımlandığı bildirildi.

SpaceX ve Tesla şirketinin CEO’su Elon Musk da Jina Emini’nin öldürülmesine ilişkin devam eden protestolar nedeniyle internetin kesildiği Doğu Kürdistan ve İran’da, Starlink’in aktif hale getirildiğini duyurdu.

STARLINK NEDİR?

Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır.