Biden: Rusya’nın Ukrayna’daki referandumlarını reddedeceğiz

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Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Ukrayna topraklarını, Ukrayna'nın parçası olması dışında tanımayacaktır. Rusya'nın referandumu sahtedir ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi dahil uluslararası hukuka aykırı şekilde Ukrayna topraklarını ilhak etmek için bir bahanedir" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'ya sert ekonomik yaptırımların sürdürülmesi konusunda ortak ülkeler ile çalışmayı sürdüreceklerini belirten Biden, "ABD, Rusya'nın yapmacık referandumun sonucunu reddetmek konusunda dünyadaki tüm ortaklarıyla aynı noktadadır" ifadesini kullandı.

Biden, “Ukrayna halkına Rusya'nın bölgedeki işgaline direnmeleri için güvenlik yardımlarını sürdüreceklerini” belirtti.