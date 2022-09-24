Politika

Af Örgütü’nden uluslararası topluma İran çağrısı

Uluslararası Af Örgütü, İran ve Doğu Kürdistan’da süren protestolara şiddetle karşılık verildiğini ve uluslararası toplumun buna karşı harekete geçmesi gerektiğini bildirdi.
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dünya Uluslararası Af Örgütü İran Jina Emini

HABER MERKEZİ

Uluslararası Af Örgütü’nden (AI) Jina Emini’nin Tahran’da “başörtüsünü uygun takmadığı” gerekçesiyle gözaltına alınıp işkence sonucu yaşamını yitirmesiyle başlayan protestolarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “İran güvenlik güçlerinin giderek artan ölümcül tepkisiyle karşı karşıya kalan protestocuların cesareti, İran'da suiistimal edilen zorunlu örtünme yasaları, yasadışı cinayetler ve yaygın baskı konusundaki öfkenin boyutunu ortaya koyduğu” denildi.

İran’ın 10 vilayeti ile 20 kentinde meydana gelen şiddet olaylarından elde edilen kanıtların, İran güvenlik güçlerinin protestocuları kasten ve yasa dışı bir şekilde gerçek mermilerle hedef aldığını gösterdiği kaydedildi.

Şimdiye kadar 4’ü çocuk en az 30 kişinin öldürüldüğü belirtilen açıklamada, rejimin uyguladığı internet kesintisi sırasında daha fazla kan dökülmesi riskine karşı acil küresel eylem çağrısı yapıldı.

Öte yandan dün İran devlet televizyonu 35 göstericinin öldürüldüğünü duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise göstericilere tehditte bulunarak, "Hiçbir koşulda halkın güvenliğinin tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

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