Başkent Erbil’de Doğu Kürdistan’a destek gösterisi

ERBİL (K24)

Birleşmiş Milletler (BM) Ofisi önünde bir araya gelen insan hakları aktivistleri, Doğu Kürdistan’da (Rojhilat) düzenlenen protestolara destek gösterisi düzenledi.

Jina Emini’nin ölümü sonrası sokağa dökülen Kürt milletine destek veren göstericiler, BM Ofisi’ne bir protesto mektubu sundu.

Jina Emini (22) isimli Kürt kadının, İran’ın başkenti Tahran’da “Ahlak Polisi” tarafından, “başörtüsünü uygun takmadığı” gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra gördüğü işkence nedeniyle yaşamını yitirmesi, Kürdistan ve dünyada büyük tepki topladı.

Doğu Kürdistan’da başlayan protestolar, İran’ın birçok kentine de sıçradı. Yaklaşık 100 il ve ilçede gösterileri sürüyor. İran güvenlik güçleri ise protestoculara karşı güç kullanıyor. İran devlet televizyonu, şimdiye kadar gösterilerde 35 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

BM, ABD ve Avrupa Birliği’nin yanı sıra çok sayıda uluslararası örgüt, İran’a şiddette başvurmaktan vazgeçmesi çağrısında bulunuyor.