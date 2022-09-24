Politika

Kürt parti ve hareketleri: Doğu Kürdistan halkının direnişini destekliyoruz

22 yaşındaki Jina Emini’nin İran polisleri tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestoları desteklediklerini bildiren PAK, PSK ve TDK-TEVGER, “Doğu Kürdistan halkının direnişini destekliyoruz” mesajını verdi.
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kürdistan PAK PSK TDK-Tevger Doğu Kürdistan Rojhilat Jina Emini Protesto İran

DİYARBAKIR (K24)

Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) ve Kürdistan Demokratik Hareketi (TDK-TEVGER), Doğu Kürdistan ve İran’ın çeşitli kentlerinde devam eden protestolara ilişkin bugün Diyarbakır Koşuyolu Parkı’ndaki İnsan Hakları Anıtı önünde ortak basın toplantısı düzenledi.

Doğu Kürdistanlıların İran rejiminin zulmüne karşı direniş gösterdiğini belirten PAK, PSK ve TDK-TEVGER, “Doğu Kürdistan halkımızın isyanı artık İran'ın birçok şehrinde yankı bulmuş, Kürdistan ve İran halklarının isyanına dönüşmüştür” değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Kürdistan’daki genel grevi ve protestoları desteklediklerini vurgulayan partiler, şu ifadelere yer verdi:

“Doğu Kürdistan’da, on binlerce kişinin katılımıyla protesto gösterileri düzenlendi. Rojhilat’taki protestolar yeni bir direniş ve isyandır. Yeni bir direnişin ve sayfanın işaretleridir. Ve bu isyan İran’ın birçok kentine de sıçradı.”

Açıklamada, “Dünyadaki tüm Kürtleri ve Kürdistanlıları yaşadıkları her yerde güçlerini birleştirmeye ve Rojhilat halkımızı desteklemeye çağırıyoruz” denildi.

Jina Emini (22) isimli Kürt kadının, İran’ın başkenti Tahran’da “Ahlak Polisi” tarafından, “başörtüsünü uygun takmadığı” gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra gördüğü işkence nedeniyle yaşamını yitirmesi, Kürdistan ve dünyada büyük tepki topladı.

Doğu Kürdistan’da başlayan protestolar, İran’ın birçok kentine de sıçradı. Yaklaşık 100 il ve ilçede gösterileri sürüyor. İran güvenlik güçleri ise protestoculara karşı güç kullanıyor. İran devlet televizyonu, şimdiye kadar gösterilerde 35 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

BM, ABD ve Avrupa Birliği’nin yanı sıra çok sayıda uluslararası örgüt, İran’a şiddette başvurmaktan vazgeçmesi çağrısında bulunuyor.

 

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