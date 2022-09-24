Kürt genci Dalay Lama’ya Kürdistan bayrağı hediye etti

ERBİL (K24)

Hejir İbrahim isimli Kürt genci, ABD Barış Enstitüsü (USIP) ile Dalay Lama Vakfı tarafından düzenlenen ve Hindistan’da katıldığı barış konulu program çerçevesinde Tibet'in ruhani lideri Dalay Lama’yla görüştü ve kendisine Kürdistan bayrağı hediye etti.

K24’e konuşan Hejir İbrahim, “Bu yıl dünya genelinde 20 genç bu programa katıldı. Ortadoğu’dan bir tek ben katıldım. Programın etkinlikleri 14 Eylül’de başladı. Programın son iki günü katılımcılar, Dalay Lama ile konuşma fırsatı buldu” dedi.

Dalay Lama ile görütüğü zaman kendisine Kürdistan haritası hediye ederek ülkesiyle ilgili bilgi verdiğini söyleyen İbrahim, “Kürtlerin 40 milyonluk nüfusa sahip devletsiz bir millet olduğunu, geçmişten beri bize zulmedildiğini anlattım. 2017 yılında Kürdistan halkının bağımsızlık referandumuna gittiğini ve halkın büyük çoğunluğunun bağımsızlıktan yana oy kullandığını ancak devletlerin buna karşı çıktığını söyledim” ifadelerini kullandı.

Hejir İbrahim ayrıca, “Dalay Lama’ya, Kürdistan Bölgesi’ndeki barışçıl birlikte yaşamdan ve bunun bölge ile dünya için güzel bir örnek haline geldiğini anlattım” dedi.

Program, USIP ve Dalay Lama Vakfı tarafından her yıl dünyanın farklı bölgelerinden kendi ülkelerinde toplumsal barışa katkı yapan 20 gencin katılımıyla düzenleniyor. 10 günlük programın son iki günündeki etkinlikleri Dalay Lama Vakfı yönetiyor. Gençler bu iki günde Dalay Lama ile bir araya geliyor, toplumsal barışa dair görüş alışverişinde bulunuyor.

1950'den beri görevde bulunan 14. Dalay Lama olan Tenzin Gyatso, 1989'da Nobel Barış Ödülü’nü aldı.