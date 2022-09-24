Politika

İran'dan Kürdistan Bölgesi'nin sınır noktalarına bombardıman

Soran idaresine bağlı Sidekan nahiyesinin Berbezin ve Horni bölgeleri İran tarafından bombalandı.
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kürdistan İran Kürdistan Bölgesi Sidekan

SORAN (K24)

İran, Kürdistan Bölgesi'nin sınır noktalarını bombaladı.

Soran idaresine bağlı Sidekan nahiyesinin Berbezin ve Horni bölgeleri İran tarafından bombalandı.

K24’e konuşan Sidekan Nahiyesi Müdürü İhsan Çelebi, İran’ın bugün saat 15:25’de Berbezin, Gori Saye ve Horni çöllerini yoğun bir şekilde topçu saldırısına maruz bıraktığını bildirdi.

Çelebi, bombardımanın devam ettiğini söyledi.

Bombardımanda can kaybının olmadığı bilgisine ulaşıldı.

Bin Perize, Ketine ve Beni köylerinin İran bombardımanı altında olduğu kaydedilirken, bombalanan alanlarda çiftçiler ve göçebelerin de bulunduğu belirtiliyor.

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