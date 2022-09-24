Politika

Irak’ın güneyinde 2 aşiret arasında 3 gündür şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Mesasire ve Elbu Hamudi aşiretleri arasında toprak ve su anlaşmazlığı nedeniyle çatışma çıktı.
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Irak Nasiriye Meysan Çatışma

HABER MERKEZİ

Irak'ın güneyinde iki aşiret arasında hafif ve orta silahlarla 3 gündür yaşanan çatışmalar sürüyor.

Irak güvenlik kaynakları, ülkenin güneyindeki Nasiriye kentinin Seyyid Dahil bölgesindeki bir köyde, Mesasire ve Elbu Hamudi aşiretleri arasında toprak ve su anlaşmazlığı nedeniyle çatışma çıktığını aktardı.

İki aşiret arasındaki çatışmalar bugün üçüncü gününde devam ederken, bölgeye çok sayıda aşiretin müdahalesinin ardından üç gün süreyle ateşkes ilan edildi.

Çıkan çatışmalarda her iki aşiretten yedi kişi yaralanırken, Irak polisi ve ordusu bölgeye gelerek durumu kontrol altına almaya çalıştı.

Meysan Emniyetinden yapılan açıklamada, olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

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