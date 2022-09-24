Politika

Pink Floyd solistinden Jina Emini mesajı

Pink Floyd'un solisti Roger Waters, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Jina (Masha) Emini'nin katledilmesini kınayarak, "Mahsa benim kız kardeşim ve şu anda yaşıyor olmalıydı" dedi.
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Roger Waters
Roger Waters
ABD Roger Waters San Francisco jina mehsa emini İran

HABER MERKEZİ

Pink Floyd grubunun solisti Roger Waters, Instagram hesabı üzerinden bir video yayınlayarak, Jina (Mahsa) Emini'nin İran'ın ahlak polisi tarafından katledilmesini kınadı.

Waters, İran'da süren eylemlere katılanlara ise, "Direnişe devam edin. Bu yapılan aşağılık bir suçtur" sözleriyle destek verdi.

Waters’in yayınladığı videoda yer alan ifadeler şöyle:

“Merhaba. Ben Roger Waters. Gördüğünüz gibi şu anda San Francisco'dayım. Arkamda Alcatraz Hapishanesi var. İranlı genç bir kadın olan Jina (Masha) Emini'ye Tahran'da yapılanları okudum. Emini maalesef ne idüğü belirsiz bir 'ahlak polisi' tarafından katledilmiş. Görünüşe bakılırsa Emini öldüresiye dövülerek yaşamını yitirmiş. Tüm kanıtlar bunu gösteriyor. Şu anda sokaklara eylemler, ayaklanma ve genel bir öfke hakimmiş.

Ayetullah bana 'Burası bizim ülkemiz, bizim dinimiz, bu seni ilgilendirmez' diyebilir. Ama beni ilgilendirir. Çünkü ben insanım. İnsan haklarına inanıyorum. Jina (Masha) da bir insan ve onun da insan hakları var ve bu insan haklarının sizin Allah konseptinizle ve dininizle kısıtlanamaz. O nedenle Sayın Ayetullah'a açıklamak isterim. Irk diye bir şey yoktur. Yapılan tüm gen çalışmaları gösteriyor ki hepimiz aynı kıtadan, Afrika'dan geldik. Hepimiz kardeşiz, akrabayız. Jina (Masha) benim kız kardeşim ve şu anda yaşıyor olmalıydı. O ve onun İran'daki ve dünyanın dört bir yerindeki kız kardeşleri, eğer başlarını kapatmak istiyorlarsa buna kendileri karar vermeliler. Bu seni hiç ilgilendirmez."

Waters şöyle devam etti:

"Tahran'da, İstanbul'da ve dünyanın dört bir yerinde Jina (Masha)  için sokağa çıkan tüm insanların da neden kızgın olduklarını anlıyorum. Elbette ki insanlar bu genç kızın bu gereksiz ölümünü protesto edecekler. Ve sizler, sokaklarda bu ölümü protesto edenler, direnişe devam edin. Bu yapılan aşağılık bir suçtur. Jina’nın (Masha) ailesine başsağlığı diliyorum. Sizinle beraber yas tutuyorum bayım.” 

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