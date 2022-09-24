Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı görevden alındı

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Yardımcısı Dmitry Bulgakov’un görevinden alındığı duyuruldu.

Kommersant'ın aktardığına göre açıklamada görev değişikliğinin Bulgakov’un resmi olarak ‘başka bir pozisyona’ atanmasından kaynaklandığı belirtildi.

Bulgakov’un yerini daha önce Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı olan Mikhail Mizintsev alacak.

Bulgakov 2008'den beri Savunma Bakanı Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Mizintsev yeni görevinde özel olarak ordunun lojistiğini denetleyecek. Kimi gözlemciler alınan görev değişikliği kararında, Rusya'nın Ukrayna'daki bazı cephelerde son olarak da Kharkov'da yaşadığı gerilemenin ve lojistik konusundaki hataların rol oynadığını savunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çarşamba günü, yüz binlerce yedek asker için ülke genelinde kısmi seferberlik ilan etmişti.