Politika

Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı görevden alındı

Ukrayna savaşı nedeniyle kısmi seferberliğin ilan edildiği Rusya'da Savunma Bakanı Yardımcısı Dmitry Bulgakov’un görevinden alındığı duyuruldu.
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dünya Dmitry Bulgakov Rusya savunma bakanı yardımcısı

HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Yardımcısı Dmitry Bulgakov’un görevinden alındığı duyuruldu.

Kommersant'ın aktardığına göre açıklamada görev değişikliğinin Bulgakov’un resmi olarak ‘başka bir pozisyona’ atanmasından kaynaklandığı belirtildi.

Bulgakov’un yerini daha önce Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı olan Mikhail Mizintsev alacak.

Bulgakov 2008'den beri  Savunma Bakanı Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Mizintsev yeni görevinde özel olarak ordunun lojistiğini denetleyecek. Kimi gözlemciler alınan görev değişikliği kararında, Rusya'nın Ukrayna'daki bazı cephelerde son olarak da Kharkov'da yaşadığı gerilemenin ve lojistik konusundaki hataların rol oynadığını savunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çarşamba günü, yüz binlerce yedek asker için ülke genelinde kısmi seferberlik ilan etmişti.

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