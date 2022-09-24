Başbakan Yardımcısı: Başkan Barzani Kürt halkının mesajını tüm dünyaya iletti

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başbakan Yardımcısı Rêbaz Hemlan, 25 Eylül 2017 yılında gerçekleşen bağımsızlık referandumunun yıl dönümünde bir mesaj yayımladı.

Sosyal medya hesabında açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcı, referandum rüyasının hiçbir zaman yok olmayacağını söyledi.

Hemlan, referandumun her zaman savaş meydanında bulunan şehitlerin ve Peşmergelerin verdiği mücadelenin ve döktükleri kanın sonucu olduğunu ifade etti.

Başkan Mesud Barzani’in referandumda vatani görevini yerine getirdiğini vurgulayan Hemlan, “Kürt halkının devrim ve mücadelesinin mesajını, hayallerini ve hedeflerini tüm dünyaya ulaştırdı" ifadelerine yer verdi.

Kürdistan Bölgesi Başbakan Yardımcısı, referandumun gelecek nesiller için ulusal gün olacağını ifade ederek, “Gün gelecek referandum milletimizin kaderi olacak, rakiplerine bir cevap, destekçileri için büyük bir gurur olacaktır. Referandum gelecek nesiller için ise ulusal karnaval günü olacaktır” şeklinde vurguladı.