Politika

Yunanistan'da Jina Emini'nin ölümü protesto edildi

Yunanistan'da yaşayan İranlıların da aralarında bulunduğu grup, parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'nda bir araya geldi.
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avrupa Yunanistan Jina Emini Atina

HABER MERKEZİ

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya gelen grup, İran'da 22 yaşındaki Jina Emini'nin "hicap kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösterilere destek verdi.

Yunanistan'da yaşayan İranlıların da aralarında bulunduğu grup, parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'nda bir araya geldi.

İran yönetimini protesto eden sloganlar atan gruptakiler, açtıkları dövizlerle Emini'nin ölümüne tepki gösterdi.

Bazı kadınlar ise tepki olarak saçlarını kesti.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Jina Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Birçok ülkede Emini'nin ölümüne tepki niteliğinde eylem düzenlenmişti.

 

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