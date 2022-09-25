Politika

İran'daki protestolarda can kaybı 41'e yükseldi

Tahran’da Jina (Mahsa) Emini’nin cinayetinin ardından İran ve Doğu Kürdistan’da başlayan gösteriler sonucu şimdiye kadar 41 kişi öldü.
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İran jina mehsa emini Rojhilat İran Protesto

HABER MERKEZİ

İran devlet televizyonu İran’ın çeşitli şehirlerde ve Rojhilat’ta devam eden gösterilerde ölenlerin sayısının resmi olmayan bilgilere göre 41'e yükseldiğini duyurdu.

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Jina (Mahsa) Emini'nin 16 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından “Ahlak Polisi” ve zorunlu başörtüsü uygulamasına karşı başlayan protestolar devam ediyor.

Devlet televizyonunda yer alan habere göre İran ve Rojhilat’taki protestolarda aralarında polis ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin üyelerinin de bulunduğu 41 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Haberin devamında İranlı yetkililer tarafından ülke genelindeki ölü sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılacağı vurgulandı. (Kaynak: İHA)

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