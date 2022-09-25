Yaşam

Kars ve Malatya’da trafik kazaları: 10 ölü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ve Malatya’da meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi yaşamını yitirdi.
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kürdistan kaza Kars sarıkamış

HABER MERKEZİ

Edinilen bilgiye göre, Uğur Güngör idaresindeki tır, Kars-Erzurum kara yolu Keklik Deresi mevkisinde, Recep Sarı'nın kullandığı otomobille çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Sarı ile aynı araçta bulunan Nuh Aslan ve İsmail Temel hayatını kaybetti.

Olay yerine sağlık, polis, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Adem Çelik ise ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Çelik ile yaralanan tır sürücüsü Güngör, Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çelik, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

kaza

Malatya’da kamyon ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan kazada ise 6 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah 08.00 sıralarında Malatya-Kayseri karayolunun Akçadağ ilçesine bağlı Muratlı mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, H.D. idaresindeki kamyonla karşı yönden gelen sürücüsü henüz tespit edilemeyen hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 5 kişi olay yerinde, 1 kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Kaynak: Ajanslar)

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