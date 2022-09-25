Yaşam

Erzurum, Kars ve Ardahan'da mevsimin ilk karı yağdı

Erzurum'da, Palandöken Dağı’nın zirve noktası olarak bilinen Ejder Tepesi'ne mevsimin ilk karı yağdı.
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kürdistan erzurum kar yağışı

HABER MERKEZİ

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nin yüksek kesimleri, yağan karla beyaza büründü.

Oltu ilçesinde de iki gündür devam eden sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

İlçeye bağlı Başaklı Mahallesi'ndeki 2200 rakımlı yaylada kar yağışı sonrası yerler beyaza büründü.

Kar yağışı sonrası yayla yolundan ilçe merkezine seyir halindeki araçların üstü karla kaplandı.

Ardahan'da da dün etkili olan sağanak sabaha doğru yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Başta Kısır Dağı olmak üzere kentin etrafındaki tepeler beyaza büründü. Ardahan-Artvin arasındaki Bülbülan Yaylası da karla kaplandı.

Kars'ta da iki gündür aralıklalar devam eden sağanak, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. Yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle bazı dağlar beyaza büründü.

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