Politika

Kılıçdaroğlu'ndan CHP’lilere 6'lı masa uyarısı

Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekillerini 6’lı masa ile ilgili açıklamalarında dikkatli olmaları için uyarıda bulunarak, seçim için de “rehavete kapılmayın” dedi.
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Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu
türkiye Kemal Kılıçdaroğlu CHP 6lı masa

HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir kampında ikinci gün basına kapalı bölümde milletvekillerine 6’lı masa ile ilgili uyarıda bulunduğu öğrenildi.

Habertürk'ün haberine göre Kılıçdaroğlu, “Altılı masa ile ilgili konuşmalarınıza çok dikkat edin. Sadece partimizi değil altılı masadaki partileri de dikkate alarak açıklama yapın. Canlı yayınlarda soru sorulabilir, bilgi ile konuşulalım, donanımızı arttıralım, dikkatli olun” dedi.

Seçimlere uzun süre olduğunu belirten CHP liderinin “Daha işin başındayız, yapmamız gereken çok şey var. Daha seçime altı sekiz ay var. Daha işin balındayız yapmamamız gereken çok şey var. Kimse gevşemesin, sonuna kadar rehavete kapılmak yok” diyerek rehavet uyarısı yaptığı da kaydedildi.

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