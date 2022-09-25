Politika

İtalya'da halk sandık başında

İtalya'da parlamentonun yeni üyelerinin belirleneceği genel seçimlerde oy kullanma işlemi başladı.
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avrupa İtalya seçim

HABER MERKEZİ

Ülkede 50,8 milyon seçmeni ilgilendiren genel seçimlerde, sandıklar yerel saatle 07.00'de açıldı.

Oy kullanma işlemi gece 23.00'e kadar sürecek.

Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçilecek.

Sandık çıkış anketlerine göre, resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısından sonra gelmesi bekleniyor.

Seçimde İtalyanlar, kendilerini 5 yıllığına temsil edecek 200 sandalyeli parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosu ile 400 sandalyeli parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinin yeni üyelerini belirleyecek.

Bu arada, ülkede Sicilya Adası'nda yerel yönetimi belirlemek üzere bölgesel yönetim seçimleri de yapılıyor.

Ülkede, Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümetinin 21 Temmuz'da çökmesinin ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentonun iki kanadını feshederek 2023'te yapılması gereken seçimlerin 25 Eylül'de yapılmasına karar vermişti.

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